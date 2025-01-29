Строительство частных домов в России может подорожать еще на 15−25%

В 2024 году строительство частных домов стало дороже на 15−20%, рассказал основатель экспертного клуба «Загородный девелопмент» Валерий Лукинов. Он отметил, что затраты на возведение домов из клееного бруса выросли на 15% — до 70 тысяч рублей за квадратный метр. Дома из керамического блока и газоблока, по его словам, обойдутся в 65−90 тысяч рублей за «квадрат» (+20%). А при использовании домокомплекта придется заплатить 63 тысячи рублей за квадратный метр (+27% в 2024 году), добавил руководитель направления «Домокомплекты» компании «Технониколь» Дмитрий Апанасенко.