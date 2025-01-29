Строительство частных домов в России может подорожать еще на 15−25%

В 2024 году строительство частных домов стало дороже на 15−20%, рассказал основатель экспертного клуба «Загородный девелопмент» Валерий Лукинов. Он отметил, что затраты на возведение домов из клееного бруса выросли на 15% — до 70 тысяч рублей за квадратный метр. Дома из керамического блока и газоблока, по его словам, обойдутся в 65−90 тысяч рублей за «квадрат» (+20%). А при использовании домокомплекта придется заплатить 63 тысячи рублей за квадратный метр (+27% в 2024 году), добавил руководитель направления «Домокомплекты» компании «Технониколь» Дмитрий Апанасенко.
«Среди причин роста — высокая ставка Банка России и повышение стоимости кредитов для производителей строительных материалов, а также увеличение ставки налога на прибыль компаний с 20 до 25%», — отметил Лукинов.
Как считает гендиректор строительно-инженерной компании Ecolife Руслан Хабусов. строительство частных домов будет дорожать и в текущем году. Прирост составит 15%. При этом у Лукинова более высокие ожидания — минимум 25%.
«На стоимость будут влиять издержки, которые несет бизнес. Логистика, замещение сырья и оборудования, решение вопросов финансового взаимодействия с дружественными странами, которые из-за опасения вторичных санкций по сути отказываются работать с российским бизнесом», — пояснил Апанасенко.
Хабусов отметил, что основным образом на себестоимости домов сказываются две составляющие: материалы и работы, которые за 2024 год подорожали на 10% и на 10−15% соответственно.
Некоторые материалы росли в цене выше среднего уровня, добавил Лукинов. Например, кровельные материалы (+20%) и окна (+30%), а также инструменты (до +50%), завозимые из-за рубежа.