Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Страховщики раскритиковали предложенные Минфином изменения в системе ОСАГО

Увеличение страховых лимитов и расширение прав на получение компенсаций окажут отрицательное воздействие как на автомобилистов, так и на страховые компании, сообщают «Ведомости» со ссылкой на Российский союз автостраховщиков.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

В конце 2024 года Минфин направил в Российский союз автостраховщиков (РСА) два законопроекта с пояснительными записками, которые касаются изменений в системе ОСАГО.

Одно из них предполагает введение права на компенсацию ущерба автомобилю в случае, если у виновника аварии отсутствует полис ОСАГО. Второе предложение связано с увеличением лимитов страховых выплат.

Страховое сообщество раскритиковало оба предложения Министерства финансов. Страховщики настойчиво призывают к проведению тщательного анализа возможных последствий этих изменений и подчеркивают необходимость поиска более сбалансированного решения, которое учтет интересы всех участников системы ОСАГО.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».