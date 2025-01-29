Страховщики раскритиковали предложенные Минфином изменения в системе ОСАГО

В конце 2024 года Минфин направил в Российский союз автостраховщиков (РСА) два законопроекта с пояснительными записками, которые касаются изменений в системе ОСАГО.
Одно из них предполагает введение права на компенсацию ущерба автомобилю в случае, если у виновника аварии отсутствует полис ОСАГО. Второе предложение связано с увеличением лимитов страховых выплат.
Страховое сообщество раскритиковало оба предложения Министерства финансов. Страховщики настойчиво призывают к проведению тщательного анализа возможных последствий этих изменений и подчеркивают необходимость поиска более сбалансированного решения, которое учтет интересы всех участников системы ОСАГО.
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