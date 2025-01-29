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СМИ: Россия бросает вызов санкциям поставками нефти в Индию

Россия не испытала особых трудностей с обходом американских санкций в отношении нефтяного сектора, направляя танкеры с «черным золотом» в Индию, пишет Oilprice.com.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

«Суровые меры, предпринятые США в январе против российского нефтяного экспорта, как, оказалось, не стали проблемой для Москвы с как минимум пятью танкерами, переправляющими арктическую и тихоокеанскую нефть в Индию, несмотря на выход за рамки официальных исключений», — сказано в публикации.

При этом, напоминает портал, ранее Индия заявляла, что примет энергоностители с подсанкционных судов только если погрузка осуществилась до 10 января, а прибытие — до 27 февраля.

Кроме того, Россия, по данным Bloomberg, смогла сохранить средний показатель за четыре недели в период с 20 по 26 января на среднем уровне. Причем объемы не были незначительными — в последние четыре недели страна в среднем перевозила по морю 2,96 млн баррелей в сутки.

Как отмечает портал, танкеры с российской нефтью были замечены в порту Мурманска. Корабли направлялись в Индию через Суэцкий канал. Также суда с нефтью сорта Sokol, по данным Oilprice.com, шли в Южную Азию.

Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail.