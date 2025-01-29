СМИ: Россия бросает вызов санкциям поставками нефти в Индию

Кроме того, Россия, по данным Bloomberg, смогла сохранить средний показатель за четыре недели в период с 20 по 26 января на среднем уровне. Причем объемы не были незначительными — в последние четыре недели страна в среднем перевозила по морю 2,96 млн баррелей в сутки.