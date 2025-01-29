СМИ: Россия бросает вызов санкциям поставками нефти в Индию

«Суровые меры, предпринятые США в январе против российского нефтяного экспорта, как, оказалось, не стали проблемой для Москвы с как минимум пятью танкерами, переправляющими арктическую и тихоокеанскую нефть в Индию, несмотря на выход за рамки официальных исключений», — сказано в публикации.
При этом, напоминает портал, ранее Индия заявляла, что примет энергоностители с подсанкционных судов только если погрузка осуществилась до 10 января, а прибытие — до 27 февраля.
Кроме того, Россия, по данным Bloomberg, смогла сохранить средний показатель за четыре недели в период с 20 по 26 января на среднем уровне. Причем объемы не были незначительными — в последние четыре недели страна в среднем перевозила по морю 2,96 млн баррелей в сутки.
Как отмечает портал, танкеры с российской нефтью были замечены в порту Мурманска. Корабли направлялись в Индию через Суэцкий канал. Также суда с нефтью сорта Sokol, по данным Oilprice.com, шли в Южную Азию.
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