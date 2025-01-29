СМИ: американским чиновникам предложили зарплату за 8 месяцев за увольнение

Как отметил портал, чиновники, которым ранее дали указание вернуться с удаленного режима работы в офисы, получили письмо. В тексте говорилось, что, если они подадут заявление об увольнении по собственному желанию до 6 февраля, то смогут получать все полагающееся им выплаты вплоть до 30 сентября.
Такое предложение распространяется на всех федеральных чиновников, кроме служащих почты, сотрудников служб иммиграционного контроля и спецслужб, а также военнослужащих.
«Белый дом ожидает, что предложение примут от 5 до 10% федеральных служащих, что потенциально означает, что речь может идти о сотнях тысяч человек», — подчеркнул Axios.
Портал добавил, что эта схема в конечном итоге позволит сэкономить налогоплательщикам до 100 млрд долларов в год.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».