СМИ: американским чиновникам предложили зарплату за 8 месяцев за увольнение

Как отметил портал, чиновники, которым ранее дали указание вернуться с удаленного режима работы в офисы, получили письмо. В тексте говорилось, что, если они подадут заявление об увольнении по собственному желанию до 6 февраля, то смогут получать все полагающееся им выплаты вплоть до 30 сентября.