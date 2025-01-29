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СМИ: американским чиновникам предложили зарплату за 8 месяцев за увольнение

Американские власти предложили чиновникам федерального правительства зарплату за восемь месяцев, если они уволятся по собственному желанию, сообщил портал Axios со ссылкой на собственные источники.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Wesley Tingey/CC0

Как отметил портал, чиновники, которым ранее дали указание вернуться с удаленного режима работы в офисы, получили письмо. В тексте говорилось, что, если они подадут заявление об увольнении по собственному желанию до 6 февраля, то смогут получать все полагающееся им выплаты вплоть до 30 сентября.

Такое предложение распространяется на всех федеральных чиновников, кроме служащих почты, сотрудников служб иммиграционного контроля и спецслужб, а также военнослужащих.

«Белый дом ожидает, что предложение примут от 5 до 10% федеральных служащих, что потенциально означает, что речь может идти о сотнях тысяч человек», — подчеркнул Axios.

Портал добавил, что эта схема в конечном итоге позволит сэкономить налогоплательщикам до 100 млрд долларов в год.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».