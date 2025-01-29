СФ одобрил повышающий платежную дисциплину при сборах на капремонт закон

Теперь, если собираемость взносов в таких домах не будет превышать 60% (до этого было 50%), то способ сбора средств будет изменяться — на счета регионального оператора.
Как ранее пояснил ТАСС первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, в настоящее время сложилась ситуация, при которой «почти все субъекты отмечают, что собираемость на специальном счете минимальная, при этом инструментов заставить жителей соблюдать финансовую дисциплину применимо к сохранению в нормальном состоянии собственного жилья нет. Как следствие, дома не ремонтируются и ветшают».
В сопроводительных материалах к закону также отмечается, что уровень собираемости взносов на капремонт на спецсчета «недостаточен для стимулирования собственников помещений многоквартирного дома к своевременному исполнению обязанностей по проведению работ по капитальному ремонту общего имущества дома в рамках региональной программы».
Кроме того, законом устанавливается норма о расчете размера пени за несвоевременную оплату ЖКУ по ставке 9,5%. «Ставка для расчета штрафных пеней будет снижена более, чем в два раза. Потому что сегодня штрафы привязаны к ставке Центробанка и составляют 21%», — отмечал Кошелев. Данная норма имеет обратную силу и будет действовать с 1 января 2025 года.