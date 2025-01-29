СФ одобрил повышающий платежную дисциплину при сборах на капремонт закон

Кроме того, законом устанавливается норма о расчете размера пени за несвоевременную оплату ЖКУ по ставке 9,5%. «Ставка для расчета штрафных пеней будет снижена более, чем в два раза. Потому что сегодня штрафы привязаны к ставке Центробанка и составляют 21%», — отмечал Кошелев. Данная норма имеет обратную силу и будет действовать с 1 января 2025 года.