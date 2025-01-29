Рынок криптовалют замер в ожидании решения по процентной ставке в США

Криптовалютный рынок находится в ожидании решения Федеральной резервной системы США по ключевой ставке. После резких изменений курса биткоина (BTC), когда в понедельник он упал на 7 тысяч долларов, а к вторнику отыграл 5 тысяч, волатильность сократилась, и цена BTC стабилизировалась в диапазоне от 100 до 103 тысяч долларов.
По состоянию на 29 января 2025 года, стоимость биткоина составляет 102,36 тысячи долларов. Его доля на рынке, согласно данным TradingView — 59,39%.
Решение ФРС по ключевой ставке считается одним из важнейших экономических событий недели, способных существенно повлиять на цены криптовалют. Заседание Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC), на котором это решение будет принято, состоится вечером 29 января.
Общая капитализация криптовалют за последние сутки снизилась на 2,2%, составив 3,62 триллиона долларов. Суточный объем торгов на биржах достиг 130 миллиардов долларов. Для сравнения, неделей ранее, 21 января, в день инаугурации Дональда Трампа, оборот торгов за сутки составил рекордные 401 миллиард долларов, согласно данным CoinGecko.
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