Рынок криптовалют замер в ожидании решения по процентной ставке в США

Криптовалютный рынок находится в ожидании решения Федеральной резервной системы США по ключевой ставке. После резких изменений курса биткоина (BTC), когда в понедельник он упал на 7 тысяч долларов, а к вторнику отыграл 5 тысяч, волатильность сократилась, и цена BTC стабилизировалась в диапазоне от 100 до 103 тысяч долларов.