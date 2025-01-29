Экспорт зерновых из РФ по итогам сезона может составить порядка 57 млн тонн

Она также напомнила, что ранее правительство России установило тарифную квоту в объеме 10,6 млн тонн на вывоз зерновых культур из страны за пределы Евразийского экономического союза, которая будет действовать с 15 февраля по 30 июня 2025 года. «Небольшая квота, в три раза меньше, чем в прошлом году. Опять же, в связи с тем, что у нас сокращаются запасы наши, мы их проедаем. Это хорошо, это правильно, это естественно. Но урожай у нас был не такой большой, как раньше, поэтому квота небольшая», — добавила Лут.