Экспорт зерновых из РФ по итогам сезона может составить порядка 57 млн тонн

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Экспорт зерновых из России по итогам текущего сельхозсезона (1 июля 2024 года — 30 июня 2025 года) может составит порядка 57 млн тонн. Об этом заявила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут на Всероссийском агрономическом совещании.
«Потенциал по сезону, то есть с 1 июля, мы видим порядка 57 млн тонн. С учетом того, что в первом полугодии сезона мы уже вывезли 37 млн тонн, у нас такой потенциал сохраняется», — сказала Лут.
В то же время экспорт зерновых по итогам 2024 года составил рекордные 72 млн тонн, добавила министр.
Она также напомнила, что ранее правительство России установило тарифную квоту в объеме 10,6 млн тонн на вывоз зерновых культур из страны за пределы Евразийского экономического союза, которая будет действовать с 15 февраля по 30 июня 2025 года. «Небольшая квота, в три раза меньше, чем в прошлом году. Опять же, в связи с тем, что у нас сокращаются запасы наши, мы их проедаем. Это хорошо, это правильно, это естественно. Но урожай у нас был не такой большой, как раньше, поэтому квота небольшая», — добавила Лут.
Ранее министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут сообщала, что экспорт зерна из России в прошлом сельхозсезоне составил 72 млн тонн (в том числе 54,1 млн тонн пшеницы).