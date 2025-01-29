РФ по итогам 2024 года собрала 128 млн тонн зерна

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Сбор зерна в России по итогам 2024 года, по предварительным данным, составил 128 млн тонн, окончательный итог ожидается на уровне 130 млн тонн. Об этом сообщила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут на Всероссийском агрономическом совещании.
«У нас с вами были заморозки, была засуха, были дожди при уборке. Тем не менее это не помешало собрать пятый в истории результат по зерновым. Пока по статистике у нас стоит 128 млн тонн. В марте мы получим по Росстату окончательные данные, соответственно, мы ожидаем, что будет 130 млн тонн, как мы и планировали в начале сезона», — сказала Лут.