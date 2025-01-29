РФ по итогам 2024 года собрала 128 млн тонн зерна

«У нас с вами были заморозки, была засуха, были дожди при уборке. Тем не менее это не помешало собрать пятый в истории результат по зерновым. Пока по статистике у нас стоит 128 млн тонн. В марте мы получим по Росстату окончательные данные, соответственно, мы ожидаем, что будет 130 млн тонн, как мы и планировали в начале сезона», — сказала Лут.