ПСК в кредитовании наличными в декабре выросла до рекордного за шесть лет значения

За декабрь банки выдали россиянам 1,16 млн кредитов наличными на 171,03 млрд рублей. В годовом отношении количество выдач сократилось на 47%, объем — на 60%. В декабре 2023 года было выдано 2,2 млн кредитов на 428,71 млрд рублей. Средний размер кредита наличными стал меньше на 24%. В декабре 2023 года показатель составлял 195 тыс. руб.лей, а в декабре 2024 года составил 147 тыс. рублей. Средний срок кредитования сократился с 33 месяцев (2 года 9 месяцев) в декабре 2023 года до 23 месяцев (1 год 11 месяцев) в декабре 2024 года.