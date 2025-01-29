ПСК в кредитовании наличными в декабре выросла до рекордного за шесть лет значения

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Полная стоимость кредита (ПСК) в сегменте кредитования наличными в декабре 2024 года выросла до рекордного за шесть лет значения и составила 32%, следует из материалов Объединенного кредитного бюро (ОКБ), которые есть в распоряжении ТАСС.
При этом, по данным ОКБ, в ноябре показатель был равен 31,98%, а на начало января 2025 года ПСК зафиксирована на уровне 32,52%.
За декабрь банки выдали россиянам 1,16 млн кредитов наличными на 171,03 млрд рублей. В годовом отношении количество выдач сократилось на 47%, объем — на 60%. В декабре 2023 года было выдано 2,2 млн кредитов на 428,71 млрд рублей. Средний размер кредита наличными стал меньше на 24%. В декабре 2023 года показатель составлял 195 тыс. руб.лей, а в декабре 2024 года составил 147 тыс. рублей. Средний срок кредитования сократился с 33 месяцев (2 года 9 месяцев) в декабре 2023 года до 23 месяцев (1 год 11 месяцев) в декабре 2024 года.
По сравнению с результатами ноября, когда было выдано 1,42 млн кредитов на 214,88 млрд рублей, количество выдач кредитов наличными в декабре сократилось на 18%, объем — на 20%. Средний размер кредита за месяц снизился на 3% (в ноябре 2024 года он составлял 151 тыс. рублей). Средний срок кредитования сократился с 25 мес. (2 года 1 месяц) в ноябре до 23 мес. (1 год 11 месяцев) в декабре.
За четвертый квартал 2024 года банки выдали 4,36 млн кредитов наличными на 708,01 млрд рублей. По сравнению с III кварталом 2024 года количество снизилось на 47%, объем — на 53%. С июля по сентябрь 2024 года было выдано 8,25 млн кредитов на 1,52 трлн рублей. По сравнению с IV кварталом 2023 года количество выдач в сегменте сократилось на 43%, объем — на 52%. С октября по декабрь 2023 года было выдано 7,64 млн кредитов на 1,46 трлн рублей.
Итоги 2024 года
Всего по итогам 2024 года россияне оформили в банках 29,73 млн кредитов наличными на 5,61 трлн рублей. По сравнению с результатами 2023 года количество выдач сократилось на 7%, объем — на 21%. За 2023 года было выдано 31,91 млн кредитов наличными на 7,08 трлн рублей.
В декабре 2024 года зафиксирован самый низкий уровень кредитования в сегменте за последние два года. Средний размер кредита в декабре стал самым скромным, а средний срок кредитования — самым коротким за последние шесть лет, говорится в материалах ОКБ.