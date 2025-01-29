Окончание интеграции «Почта банка» в ВТБ запланировано на май 2026 года

В 2025 году, по планам ВТБ, продукты банка появятся во всех форматах розничного обслуживания клиентов «Почта банка». В конце этого года более 20 тысяч сотрудников «Почты России» смогут оформлять продукты и сервисы ВТБ. В 2026 году начнется переход клиентов и команды.