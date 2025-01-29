Окончание интеграции «Почта банка» в ВТБ запланировано на май 2026 года

В 2025 году, по планам ВТБ, продукты банка появятся во всех форматах розничного обслуживания клиентов «Почта банка». В конце этого года более 20 тысяч сотрудников «Почты России» смогут оформлять продукты и сервисы ВТБ. В 2026 году начнется переход клиентов и команды.
В конце декабря 2024 года ВТБ закрыл сделку по выкупу акций «Почта банка», консолидировав свой пакет до 100%. Расчеты по сделке прошли 23 декабря. Банк выкупил долю в 49,99% у «Почты России», цена сделки составила 36 млрд рублей. Также ранее ВТБ выкупил две акции у частного акционера.
О банке
«Почта банк» — универсальный розничный банк, созданный в январе 2016 года группой ВТБ и «Почтой России». В начале ноября 2023 года «Почта банк» подпал под санкции США.
Согласно последней открытой информации, ВТБ и «дочка» «Почты России» (ООО «Почтовые финансы») владели «Почта банком» в равных долях, еще две акции принадлежали президенту — председателю правления банка Александру Пахомову.