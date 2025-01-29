НОСТРОЙ: в сфере строительства РФ растет спрос на индийских рабочих

МОСКВА, 29 января./ТАСС/. Спрос на индийских мигрантов в сегменте строительства РФ растет из-за более дешевой рабочей силы, сообщил журналистам президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков.
«В сегменте визовых мигрантов наиболее привлекательной выглядит рабочая сила из Индии. Это более привлекательное предложение с точки зрения заработной платы, более дешевая рабочая сила. Индусы появились в доставке и на стройке», — рассказал Глушков.
По его словам, интерес со стороны Индии колоссальный, а российским компаниям надо правильно организовать логистику.
«Эти мигранты визовые, а любой визовый мигрант с точки зрения МВД и безопасности страны лучше, чем патент. А так предложение рабочих из Индии значительно опережает спрос. Я думаю, что количество объектов с индийскими строителями увеличится. Опыт работы с индусами отсутствует, но их уже начали привлекать к строительству. Их более охотно привлекают вахтовики, а также на объекты, которые не требуют высокой квалификации», — отметил Глушков.
Он добавил, что порядка 1 млн мигрантов в России работают в строительстве. «С 2020 года объемы иностранной рабочей силы сократились в два раза. Стойка за последние три года стала более привлекательной для россиян благодаря росту зарплат. Надо признать, что тот кризис рабочей силы, который был год назад, преодолен», — указал Глушков.