НОСТРОЙ: в сфере строительства РФ растет спрос на индийских рабочих

«Эти мигранты визовые, а любой визовый мигрант с точки зрения МВД и безопасности страны лучше, чем патент. А так предложение рабочих из Индии значительно опережает спрос. Я думаю, что количество объектов с индийскими строителями увеличится. Опыт работы с индусами отсутствует, но их уже начали привлекать к строительству. Их более охотно привлекают вахтовики, а также на объекты, которые не требуют высокой квалификации», — отметил Глушков.