Nikkei: США могут максимум в три раза увеличить возможности по выпуску СПГ

ТОКИО, 29 января. /ТАСС/. Реализация поддержанных президентом США Дональдом Трампом инвестиционных планов в сфере энергетики может к 2030 году максимум в три раза увеличить американские возможности по производству и экспорту сжиженного природного газа (СПГ). В результате ситуация на рынке этого товара за пять лет способна радикально поменяться, пишет ведущая японская экономическая газета Nikkei со ссылкой на расчеты Японского института экономики энергетики.
Трамп, напоминает издание, отменил введенные предыдущей администрацией США ограничения на выдачу новых разрешений на производство СПГ. Из-за позиции прежней администрации страны в 2024 году не было зарегистрировано ни одного нового проекта в этой сфере. В то же время в 2023 году США стали крупнейшим в мире экспортером СПГ, обогнав Австралию. В 2024 году на Соединенные Штаты приходилось 20% мировых поставок сжиженного природного газа.
По подсчетам Японского института экономики энергетики, годовое производство СПГ в США в случае реализации крупных инвестиционных проектов может увеличиться на 123 млн тонн. К 2030 году оно возрастет по сравнению с уровнем 2024 года минимум в 1,9, максимум — в 3 раза. Это станет крупнейшим в истории увеличением производства СПГ в мире, приводит газета мнение эксперта института Хироси Хасимото. В результате, по оценке Международного энергетического агентства (МЭА), цены на этот ресурс могут сократиться в странах Евросоюза и в Японии почти вдвое.
В то же время, отмечает Nikkei, некоторые эксперты, в том числе в МЭА, с сомнением относятся к таким прогнозам. Расширение производства СПГ требует разовых первоначальных вложений в размере многих миллиардов долларов, и инвесторы не пойдут на них без прочных гарантий успеха. В этих условиях многие новые проекты по производству СПГ в США могут не дойти до реализации. В частности, в 2024 году прирост выпуска сжиженного природного газа в мире оказался в 3,5 раза меньше, чем предсказывалось ранее, отмечает Nikkei.