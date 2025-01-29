Nikkei: США могут максимум в три раза увеличить возможности по выпуску СПГ

В то же время, отмечает Nikkei, некоторые эксперты, в том числе в МЭА, с сомнением относятся к таким прогнозам. Расширение производства СПГ требует разовых первоначальных вложений в размере многих миллиардов долларов, и инвесторы не пойдут на них без прочных гарантий успеха. В этих условиях многие новые проекты по производству СПГ в США могут не дойти до реализации. В частности, в 2024 году прирост выпуска сжиженного природного газа в мире оказался в 3,5 раза меньше, чем предсказывалось ранее, отмечает Nikkei.