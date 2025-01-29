Нефть. Тарифы Трампа, запасы США и политика ОПЕК+

∙ По словам финансового директора Indian Oil Ануджа Джайна, нефтеперерабатывающий завод испытывает трудности с поставками российской нефти из-за новых санкций США. Поставки российской нефти в январе были низкими, ожидается дефицит грузов и в марте. При этом Джайн отметил, что Indian Oil будет покупать российскую нефть только в том случае, если она будет продаваться с разумным дисконтом.