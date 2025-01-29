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Нефть. Тарифы Трампа, запасы США и политика ОПЕК+

Фьючерсы на нефть марки Brent (ICE Europe) консолидируются в блоке $76−77,6 за баррель, отмечает Людмила Рокотянская, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».

Людмила Рокотянская
эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»
Источник: Chi Shiyong/VCG/TASS

В конце недели экспирируется ближний контракт, он торгуется в районе $77,5. Следующий контракт торгуется на доллар дешевле — постепенно ликвидность будет перетекать к нему.

Сегодня в фокусе внимания рынка будут данные EIA по динамике коммерческих запасов нефти США. Влияние на нефть — через волатильность индекса доллара DXY — может также оказать заседание ФРС.

Новостной фон.

∙ Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт заявила, что пошлины для Канады, Мексики и Китая будут введены с 1 февраля. Канадские баррели при этом формирует более половины импорта нефти в США.

∙ Объемы нефти, которые обычно оставались на нефтеперерабатывающих заводах Европы, теперь перенаправляются в Азию. Причина все та же — новые санкции США.

∙ Ливия возобновила отгрузку нефти из двух ключевых восточных портов после того, как их работа на один день была приостановлена из-за протестов.

∙ Россия предпринимает попытку отправить нефть в Индию на подсанкционных судах.

∙ По данным API, коммерческие запасы в США на прошлой неделе выросли на 2,86 млн баррелей. Это будет первый прирост за 10 недель, если эта динамика будет подтверждена официальными цифрами EIA. Они выйдут сегодня вечером.

∙ По словам финансового директора Indian Oil Ануджа Джайна, нефтеперерабатывающий завод испытывает трудности с поставками российской нефти из-за новых санкций США. Поставки российской нефти в январе были низкими, ожидается дефицит грузов и в марте. При этом Джайн отметил, что Indian Oil будет покупать российскую нефть только в том случае, если она будет продаваться с разумным дисконтом.

∙ Министр энергетики Саудовской Аравии провел переговоры с коллегами по ОПЕК+ после того, как Дональд Трамп призвал картель к снижению цен на нефть. Переговоры прошли в преддверии мониторинговой встречи ОПЕК+, которая запланирована на 3 февраля. Источники, опрошенные Reuters, считают, что изменения политики организации маловероятны.

На графике фьючерсов на природный газ сегодня образовался технический гэп. Причина — переход рынка на новый контракт, который торговался примерно на 12% дешевле.

Глобально котировки находятся на уровне возможных зон поддержки — зона предыдущих максимумов и 50%-й уровень коррекции по Фибоначчи ($3,128). Последние дни в инструменте наблюдалась сильная коррекция. На часовых графиках присутствует перепроданность по индикатору RSI, что повышает вероятность отскока.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».