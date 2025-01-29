«Молдовагаз» подписал с «Тираспольтрансгазом» контракт на заем 3 млн куб. м газа

«Поставки будут осуществляться на основании заявок, поступающих от ООО “Тираспольтрансгаз”. Согласно условиям договора данный объем природного газа должен быть возвращен до 1 марта 2025 года», — написал в своем Telegram-канале и.о. председателя правления «Молдовагаза» Вадим Чебан.
Ранее премьер-министр Молдавии Дорин Речан сообщил, что Молдавия передает Приднестровью в долг 3 млн куб. м газа, что позволит избежать аварийной ситуации, связанной с падением давления в трубопроводах, для ликвидации которой понадобится несколько месяцев. Он также проинформировал, что Европейский союз готов предоставить грант в €30 млн, чтобы закупить газ для Приднестровья на период