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«Молдовагаз» подписал с «Тираспольтрансгазом» контракт на заем 3 млн куб. м газа

КИШИНЕВ, 29 января. /ТАСС/. Молдавское газораспределительное предприятие АО «Молдовагаз» подписало контракт займа на 3 млн куб. м газа для поддержки функциональности трубопроводной системы Приднестровья с предприятием непризнанной республики ООО «Тираспольтрансгаз».

Источник: Reuters

«Поставки будут осуществляться на основании заявок, поступающих от ООО “Тираспольтрансгаз”. Согласно условиям договора данный объем природного газа должен быть возвращен до 1 марта 2025 года», — написал в своем Telegram-канале и.о. председателя правления «Молдовагаза» Вадим Чебан.

Ранее премьер-министр Молдавии Дорин Речан сообщил, что Молдавия передает Приднестровью в долг 3 млн куб. м газа, что позволит избежать аварийной ситуации, связанной с падением давления в трубопроводах, для ликвидации которой понадобится несколько месяцев. Он также проинформировал, что Европейский союз готов предоставить грант в €30 млн, чтобы закупить газ для Приднестровья на период 1—10 февраля. Взамен расположенная в Приднестровье Молдавская ГРЭС должна обеспечить поставки электроэнергии Молдавии по докризисным ценам в $66 за МВт·ч. По словам Речана, это вторая мера, предложенная Еврокомиссией в антикризисном пакете для Молдавии.