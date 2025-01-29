Минтруд: к 2030 году придется заменить 11 млн рабочих мест

«В прогнозе представлены погодовые оценки по специалистам, которых потребуется привлекать в отрасли в разрезе профессии. И, конечно, основным источником кадров для замещения являются выпускники», — рассказал господин Платыгин на заседании рабочей группы по вопросам среднего профессионального образования и подготовки профессиональных кадров (цитата по ТАСС).