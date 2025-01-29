Минтранс попросил суд приостановить права иностранных структур на Шереметьево

В ноябре 2024 года правительство РФ внесло «ТПС Авиа Холдинг ЛТД» в перечень экономически значимых организаций (ЭЗО). Этот статус обеспечивает контролирующим акционерам право перевести в российскую юрисдикцию акции и доли компании, принадлежащие иностранным инвесторам из недружественных государств и получить от них дивиденды.