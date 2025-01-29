Минтранс попросил суд приостановить права иностранных структур на Шереметьево

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Минтранс России подал в Арбитражный суд Московской области исковое заявление к TPS Avia holding inc. и Sandy Investments Ltd. с просьбой приостановить их корпоративные права в отношении МКООО «ТПС Авиа Холдинг ЛТД» — владельца ООО «Шереметьево Холдинг», сказано в картотеке дел.
«Заявление Минтранса России о приостановлении осуществления иностранной холдинговой компанией TPS Avia holding inc. и Sandy Investments Ltd. корпоративных прав в экономически значимой организации МКООО “ТПС Авиа Холдинг ЛТД” до 31 декабря 2025 года принять к производству Арбитражного суда Московской области», — следует из определения суда.
Третьими лицами выступают МКООО «ТПС Авиа Холдинг ЛТД» и УФНС России по Калининградской области. Минтранс подал заявление 27 января, заседание назначено на 19 февраля.
Управляющая компания аэропорта — АО «Международный аэропорт Шереметьево» (АО «МАШ»). По данным на 2022 год, около 66% ее акций принадлежат ООО «Шереметьево Холдинг» — дочерней компании МКООО «ТПС Авиа Холдинг ЛТД», 30,46% АО «МАШ» владеет Росимущество. Остальные акции принадлежат «Аэрофлоту», «ВЭБ Капиталу» и Банку ВТБ.
В 2022 году МКООО «ТПС Авиа Холдинг ЛТД» перерегистрировалась с Кипра в специальный административный район на территории острова Октябрьский в Калининградской области.
В ноябре 2024 года правительство РФ внесло «ТПС Авиа Холдинг ЛТД» в перечень экономически значимых организаций (ЭЗО). Этот статус обеспечивает контролирующим акционерам право перевести в российскую юрисдикцию акции и доли компании, принадлежащие иностранным инвесторам из недружественных государств и получить от них дивиденды.