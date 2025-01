Минтранс попросил приостановить права иностранных структур на Шереметьево

«Заявление Минтранса России о приостановлении осуществления иностранной холдинговой компанией TPS Avia holding inc. (ТПС Авиа Холдинг Инк) и Sandy Investments Ltd. (Сэнди Инвестментс Лтд.) корпоративных прав в экономически значимой организации МКООО “ТПС Авиа Холдинг Лтд” (TPS Avia Holding LTD) до 31 декабря 2025 г. принять к производству Арбитражного суда Московской области», — говорится в определении суда.