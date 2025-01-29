Минтранс попросил приостановить права иностранных структур на Шереметьево

В конце 2022 года МКООО «ТПС Авиа Холдинг ЛТД» перерегистрировалась с Кипра в специальный административный район на острове Октябрьский в Калининградской области. «ТПС Авиа Холдинг ЛТД» — единственный владелец ООО «Шереметьево Холдинг», контролирующего более 66% акций в АО «Международный аэропорт Шереметьево».