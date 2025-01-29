Минтранс попросил приостановить права иностранных структур на Шереметьево

Минтранс обратился в Арбитражный суд Московской области с просьбой приостановить корпоративные права иностранных компаний TPS Avia Holding Inc и Sandy Investments Ltd в отношении ООО «Международная компания “ТПС Авиа Холдинг Лтд”, структуры аэропорта “Шереметьево”, следует из карточки суда.
«Заявление Минтранса России о приостановлении осуществления иностранной холдинговой компанией TPS Avia holding inc. (ТПС Авиа Холдинг Инк) и Sandy Investments Ltd. (Сэнди Инвестментс Лтд.) корпоративных прав в экономически значимой организации МКООО “ТПС Авиа Холдинг Лтд” (TPS Avia Holding LTD) до 31 декабря 2025 г. принять к производству Арбитражного суда Московской области», — говорится в определении суда.
Третьими лицами выступают МКООО «ТПС Авиа Холдинг Лтд» и управление ФНС России по Калининградской области.
Ведомство обратилось в суд 27 января, заседание назначено на 19 февраля.
В конце 2022 года МКООО «ТПС Авиа Холдинг ЛТД» перерегистрировалась с Кипра в специальный административный район на острове Октябрьский в Калининградской области. «ТПС Авиа Холдинг ЛТД» — единственный владелец ООО «Шереметьево Холдинг», контролирующего более 66% акций в АО «Международный аэропорт Шереметьево».
Учредители МКООО скрыты. По данным на 2022 год, 66,06% аэропорта через TPS Avia Holding контролировали бизнесмены Александр Пономаренко, Александр Скоробогатько и Аркадий Ротенберг. Росимущество владело 30,46% Шереметьево, 2,43% было у «Аэрофлота», 1,05% — у менеджмента.
РБК направил запросы в Минтранс и Шереметьево, а также акционерам TPS Avia Holding.