МИД Белоруссии: РФ всегда будет играть ключевую роль во внешней торговле страны

МИНСК, 29 января. /ТАСС/. Россия всегда будет занимать самое ключевое место во внешней торговле Белоруссии. Об этом заявил министр иностранных дел республики Максим Рыженков в интервью «Известиям».
«Россия всегда будет занимать самое ключевое место», — ответил он на вопрос, будет ли Москва, вне зависимости от внешних обстоятельств, оставаться основным партнером Минска. Как отметил глава МИД, сегодня в силу тех условий, в которых находятся Россия и Белоруссия, взаимоотношения двух стран находятся на пике своего развития, что позволяет максимально быстро идти по пути взаимной интеграции. Реализуется множество программ импортозамещения, инновационного развития, которые создают прочную экономическую базу обоих государств. «Представить развитие фактически ни одной отрасли нашего хозяйства без России невозможно», — подчеркнул Рыженков.
По его словам, Минск всегда занимал позицию «белорусской многополярности», которая заключалась в том, что республика развивает свою внешнюю политику, внешнюю экономику с опорой на многие центры силы. «Но как бы мы ни хотели реализовать тот принцип, о котором всегда говорили, что треть наших интересов — это должна быть Россия, треть — коллективный Запад и треть — дальняя дуга, все равно даже в этой конфигурации роль России всегда будет определяющей», — констатировал министр.
Как обратил внимание глава МИД, сегодня такой конфигурации нет и близко в связи с санкционными ограничениями со стороны стран Запада, а торговля с Россией «приближается к 65−70% от общей торговли Беларуси». Политический уровень взаимодействия с РФ сегодня настолько крепкий и сильный, что никакое другое стратегическое направление внешней политики республики до него не в состоянии дотянуться, отметил Рыженков. Культурные, гуманитарные связи с Россией, общая история делают невозможным повторение такого комплекса отношений с какими-либо другими государствами или группами государств. «Ментальность наших подходов ко всем вещам современности, от традиционного уклада семьи и заканчивая традиционными славянскими православными ценностями, тоже невозможно повторить ни с каким другим партнером», — подчеркнул руководитель внешнеполитического ведомства.
«В сегодняшней ситуации 2020 год (когда в республике произошли протесты после выборов президента — прим. ТАСС) нам реально показал, кто наши настоящие партнеры, а кто всегда смотрел на Беларусь как на лакомый кусок либо с экономической точки зрения, либо с точки зрения ресурсной базы и реализации своих геополитических амбиций», — добавил Рыженков.