МИД Белоруссии: РФ всегда будет играть ключевую роль во внешней торговле страны

Как обратил внимание глава МИД, сегодня такой конфигурации нет и близко в связи с санкционными ограничениями со стороны стран Запада, а торговля с Россией «приближается к 65−70% от общей торговли Беларуси». Политический уровень взаимодействия с РФ сегодня настолько крепкий и сильный, что никакое другое стратегическое направление внешней политики республики до него не в состоянии дотянуться, отметил Рыженков. Культурные, гуманитарные связи с Россией, общая история делают невозможным повторение такого комплекса отношений с какими-либо другими государствами или группами государств. «Ментальность наших подходов ко всем вещам современности, от традиционного уклада семьи и заканчивая традиционными славянскими православными ценностями, тоже невозможно повторить ни с каким другим партнером», — подчеркнул руководитель внешнеполитического ведомства.