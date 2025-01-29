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Каким будет курс рубля 30 января 2025: прогноз эксперта

Индекс Мосбиржи торговался в плюсе большую часть среды. Некоторую поддержку могло оказать ослабление рубля. В нефти сохраняется ценовая неуверенность, Brent соскальзывала ниже $76 за баррель. Геополитика пока не дает рынку выраженных сигналов. Об этом рассказывает Александр Шепелев, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».

Александр Шепелев
эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»
Источник: Reuters

На мировых площадках относительное затишье. Китайские биржи ушли на долгие каникулы — Новый год по местному календарю будет праздноваться до 3 февраля. Американские индексы стартовали в небольшом минусе. Инвесторы ждут сегодняшнего заседания ФРС. Как ожидается, регулятор сохранит ставки без изменений, повлиять на сентимент способна риторика его руководства.

В четверг принимать решение по ставкам будет ЕЦБ. Наиболее вероятно, что процентные ставки будут понижены на 25 б.п. Также обратим на публикацию предварительных оценок ВВП еврозоны и США за IV квартал. На российском рынке завтра состоится пресс-конференция директора департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ РФ Александра Данилова. Совет директоров «Русагро» завтра намерен утвердить дивидендную политику.

К концу дневной сессии покупатели сбавили активность в ожидании выхода данных Росстата по темпам инфляции. Прогноз по индексу Мосбиржи на 30 января — 2875−2975 п.

Рубль в середине недели начал неспешно сдавать позиции, реагируя на завершение налогового периода. Юань на Мосбирже — выше 13,4, официальный доллар на завтра символически повышен ЦБ до 98,01 ₽ Движение курса говорит о том, что влияние фискального фактора не было решающим в импульсе укрепления рубля в конце января.

Более низкий по сравнению с праздничным периодом спрос потребителей и импортеров на валюту, эффект от повышения цен на нефть в середине января, надежды на геополитические улучшения, жесткий курс ДКП и откат самого доллара от максимумов с осени 2022 года повысили уверенность рубля.

Тем не менее валюты в ближайшие дни способны отыграть часть потерь — юань может сдвинуться ближе к 13,5, а доллар — ближе к 99.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».