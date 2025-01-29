Каким будет курс рубля 30 января 2025: прогноз эксперта

Более низкий по сравнению с праздничным периодом спрос потребителей и импортеров на валюту, эффект от повышения цен на нефть в середине января, надежды на геополитические улучшения, жесткий курс ДКП и откат самого доллара от максимумов с осени 2022 года повысили уверенность рубля.