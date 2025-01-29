Инвестиции резидентов Арктической зоны РФ в Якутии достигли 1,9 млрд рублей

По соглашениям с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), в режиме АЗРФ проекты реализуют 907 резидентов. Бизнес уже вложил в экономику российской Арктики 147 млрд рублей и создал 11 тыс. рабочих мест. В работу введено 233 инвестиционных проекта в различных отраслях.