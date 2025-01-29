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Инвестиции резидентов Арктической зоны РФ в Якутии достигли 1,9 млрд рублей

ЯКУТСК, 29 января. /ТАСС/. Объем инвестиций резидентов Арктической зоны РФ (АЗРФ) в экономику Якутии достиг 1,9 млрд рублей, ими создано 270 рабочих мест. Об этом ТАСС сообщил директор КРДВ Якутия Дмитрий Борисов.

Источник: Reuters

«Общий объем инвестиций по всем соглашениям резидентов Арктической зоны РФ составляет 6,54 млрд рублей, а планируемое количество новых рабочих мест — 560. На данный момент резиденты АЗРФ в Республике Саха (Якутия) инвестировали 1,9 млрд рублей и создали 270 рабочих мест», — сказал Борисов.

В рамках АЗРФ в республике заключено 17 соглашений, которые способствуют развитию арктических территорий. В 2024 году подписано два новых соглашения с общим объемом инвестиций 538 млн рублей, добавил собеседник агентства.

По соглашениям с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), в режиме АЗРФ проекты реализуют 907 резидентов. Бизнес уже вложил в экономику российской Арктики 147 млрд рублей и создал 11 тыс. рабочих мест. В работу введено 233 инвестиционных проекта в различных отраслях.