«Холодная война 2.0». Россия, Китай и США столкнулись из-за ресурсов Арктики

Издание приводит мнение Джонатана Рота, создателя ResourceWars.com и ветерана рынков капитала, который и отметил возрастающее значение Арктики. Новые возможности здесь появляются по мере таяния полярных ледяных шапок, равно как и новые риски.
Борьбу за Арктику начинают, подчеркивает Forbes, Китай, США и Россия. Как говорится в материале, например, Гренландия превращается в геополитический очаг напряженности. Ничего удивительного, ведь Трамп неоднократно заявлял о своей заинтересованности в острове.
Сокровищница подо льдом
В ходе беседы с Forbes Рот отмечал огромные природные богатства Арктики. В регионе находятся одни из крупнейших в мире неиспользованных запасов природных ресурсов. Согласно исследованию Геологической службы США от 2008 года, в Арктике расположены 1,670 трлн кубических футов природного газа и других видов топлива, что эквивалентно всем запасам нефти в России и в три раза больше, чем в США.
Гренландия богата полезными ископаемыми, необходимыми для развития современных технологий, такими как редкоземельные металлы, графит, ниобий и титан. Материалы применяются в разных сферах промышленности, от производства смартфонов и электромобилей до военной техники.
Кроме того, таяние ледников на датской территории раскрыло значительные запасы лития, гафния, урана и золота. В 2023 году Геологическая служба Дании и Гренландии оценила 38 видов сырья с высоким и средним потенциалом.
Арктические амбиции России
Как добавил Джонатан Рот, Россия в течение десятилетия наращивала свое присутствие в Арктике и на сегодняшний день она имеет самое значительное военное присутствие в регионе с восстановленными базами советских времен и флотом из атомных ледоколов.
«СМП занимает центральное место в концепции президента Владимира Путина по созданию судоходной магистрали, которая сможет конкурировать с Панамским и Суэцким каналами», — отмечает издание и подчеркивает, что реализации этого проекта мешают мелководье, ледовое покрытие и туманы. Прежде чем этот проект станет глобальной морской магистралью, предстоит решить еще много задач.
При этом, амбиции России в Арктике больше, чем только торговля. Регион представляет собой краеугольный камень стратегии по обеспечению военной и экономической мощи. Этот факт ведет к значительной обеспокоенности со стороны США и союзников, особенно в условиях таяния ледников из-за изменения климата и открытия новых маршрутов.
Доминирование России в Арктике может нарушить мировую торговлю, усилить геополитическую напряженность и подорвать стратегические интересы США, считает Forbes.
Ледокольный потенциал США отстает
В то время, как Россия может похвастаться десятками ледоколов (в том числе и атомными), США остаются далеко позади. Как подчеркнул Джонатан Рот, последним тяжелым полярным ледоколом, который построили Штаты, стало судно «Полярная звезда». Его ввели в эксплуатацию почти 50 лет назад, в 1976 году.
Между тем, строительство нового класса ледоколов, которые должны укрепить потенциал США, сталкивается с многолетними задержками и перерасходом бюджетных средств.
«Осознавая ситуацию, США подписали “ICE Pact” с Канадой и Финляндией с целью создания нового поколения ледоколов. Финляндия, производящая 80% ледоколов в мире, привнесет ценный опыт», — сказано в статье.
Гренландия: стратегический приз
Важность Гренландии распространяется за пределы природного богатства. По словам Джонатана Рота, остров занимает ключевую позицию между двумя потенциальными арктическими маршрутами — Северо-Западным проходом и Трансполярным морским путем. В условиях таяния ледников, эти маршруты могут значительно сократить время плавания и обойти традиционные точки, такие как Суэцкий и панамский каналы.
В Гренландии также находится космическая база Питуффик, американская критическая военная установка для раннего предупреждения о ракетном нападении и наблюдения за космическим пространством. Стратегическую ценность базы углубляет роль Гренландии в Фареро-Исландском рубеже (линия противолодочной обороны НАТО в северной Атлантике между Гренландией, Исландией и Великобританией, — примечание Финансов Mail).
Как добавляет Forbes, инвестиции в Питуффик были непоследовательными. Важность базы уменьшилась со времен холодной войны. «Возобновление внимания к Гренландии может помочь США противостоять растущему доминированию России в Арктике и амбициям Китая как “приарктической” державы», — подчеркивает издание.
Что на кону
Значимость Арктики заключается не только в ресурсах или морских путях, но и в силе, влиянии и возможность изменить будущее глобальной торговли и безопасности.
Для инвесторов регион предоставляет возможность в таких секторах, как энергетика, добыча полезных ископаемых и инфраструктура. Компании, занимающиеся добычей редкоземельных металлов, строительством ледоколов и арктической логистикой, смогут добиться значительного роста по мере того, как государства будут наращивать свои инвестиции в Арктику.
«Инвесторам как обычно стоит следить за развитием событий. Арктика может и холодная, но борьба за ее богатства разгорается», — заключает Forbes.
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail