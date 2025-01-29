«Холодная война 2.0». Россия, Китай и США столкнулись из-за ресурсов Арктики

В ходе беседы с Forbes Рот отмечал огромные природные богатства Арктики. В регионе находятся одни из крупнейших в мире неиспользованных запасов природных ресурсов. Согласно исследованию Геологической службы США от 2008 года, в Арктике расположены 1,670 трлн кубических футов природного газа и других видов топлива, что эквивалентно всем запасам нефти в России и в три раза больше, чем в США.