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«Холодная война 2.0». Россия, Китай и США столкнулись из-за ресурсов Арктики

Арктика становится все более актуальным вопросом — с таянием ледников возникают новые возможности и риски. Государства, как США, Россия и Китай борются за влияние в регионе не только ради доступа к природным ресурсам Арктики, но и ради стратегических военных и торговых преимуществ, пишет Forbes.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Annie Spratt/CC0

Издание приводит мнение Джонатана Рота, создателя ResourceWars.com и ветерана рынков капитала, который и отметил возрастающее значение Арктики. Новые возможности здесь появляются по мере таяния полярных ледяных шапок, равно как и новые риски.

Борьбу за Арктику начинают, подчеркивает Forbes, Китай, США и Россия. Как говорится в материале, например, Гренландия превращается в геополитический очаг напряженности. Ничего удивительного, ведь Трамп неоднократно заявлял о своей заинтересованности в острове.

Сокровищница подо льдом

В ходе беседы с Forbes Рот отмечал огромные природные богатства Арктики. В регионе находятся одни из крупнейших в мире неиспользованных запасов природных ресурсов. Согласно исследованию Геологической службы США от 2008 года, в Арктике расположены 1,670 трлн кубических футов природного газа и других видов топлива, что эквивалентно всем запасам нефти в России и в три раза больше, чем в США.

Гренландия богата полезными ископаемыми, необходимыми для развития современных технологий, такими как редкоземельные металлы, графит, ниобий и титан. Материалы применяются в разных сферах промышленности, от производства смартфонов и электромобилей до военной техники.

Кроме того, таяние ледников на датской территории раскрыло значительные запасы лития, гафния, урана и золота. В 2023 году Геологическая служба Дании и Гренландии оценила 38 видов сырья с высоким и средним потенциалом.

Арктические амбиции России

Как добавил Джонатан Рот, Россия в течение десятилетия наращивала свое присутствие в Арктике и на сегодняшний день она имеет самое значительное военное присутствие в регионе с восстановленными базами советских времен и флотом из атомных ледоколов.

В 2024 году около 38 млн метрических тонн груза были перевезены по российскому Северному морскому пути.

«СМП занимает центральное место в концепции президента Владимира Путина по созданию судоходной магистрали, которая сможет конкурировать с Панамским и Суэцким каналами», — отмечает издание и подчеркивает, что реализации этого проекта мешают мелководье, ледовое покрытие и туманы. Прежде чем этот проект станет глобальной морской магистралью, предстоит решить еще много задач.

При этом, амбиции России в Арктике больше, чем только торговля. Регион представляет собой краеугольный камень стратегии по обеспечению военной и экономической мощи. Этот факт ведет к значительной обеспокоенности со стороны США и союзников, особенно в условиях таяния ледников из-за изменения климата и открытия новых маршрутов.

Доминирование России в Арктике может нарушить мировую торговлю, усилить геополитическую напряженность и подорвать стратегические интересы США, считает Forbes.

Ледокольный потенциал США отстает

В то время, как Россия может похвастаться десятками ледоколов (в том числе и атомными), США остаются далеко позади. Как подчеркнул Джонатан Рот, последним тяжелым полярным ледоколом, который построили Штаты, стало судно «Полярная звезда». Его ввели в эксплуатацию почти 50 лет назад, в 1976 году.

Между тем, строительство нового класса ледоколов, которые должны укрепить потенциал США, сталкивается с многолетними задержками и перерасходом бюджетных средств.

«Осознавая ситуацию, США подписали “ICE Pact” с Канадой и Финляндией с целью создания нового поколения ледоколов. Финляндия, производящая 80% ледоколов в мире, привнесет ценный опыт», — сказано в статье.

Гренландия: стратегический приз

Важность Гренландии распространяется за пределы природного богатства. По словам Джонатана Рота, остров занимает ключевую позицию между двумя потенциальными арктическими маршрутами — Северо-Западным проходом и Трансполярным морским путем. В условиях таяния ледников, эти маршруты могут значительно сократить время плавания и обойти традиционные точки, такие как Суэцкий и панамский каналы.

В Гренландии также находится космическая база Питуффик, американская критическая военная установка для раннего предупреждения о ракетном нападении и наблюдения за космическим пространством. Стратегическую ценность базы углубляет роль Гренландии в Фареро-Исландском рубеже (линия противолодочной обороны НАТО в северной Атлантике между Гренландией, Исландией и Великобританией, — примечание Финансов Mail).

Как добавляет Forbes, инвестиции в Питуффик были непоследовательными. Важность базы уменьшилась со времен холодной войны. «Возобновление внимания к Гренландии может помочь США противостоять растущему доминированию России в Арктике и амбициям Китая как “приарктической” державы», — подчеркивает издание.

Что на кону

Значимость Арктики заключается не только в ресурсах или морских путях, но и в силе, влиянии и возможность изменить будущее глобальной торговли и безопасности.

Для инвесторов регион предоставляет возможность в таких секторах, как энергетика, добыча полезных ископаемых и инфраструктура. Компании, занимающиеся добычей редкоземельных металлов, строительством ледоколов и арктической логистикой, смогут добиться значительного роста по мере того, как государства будут наращивать свои инвестиции в Арктику.

«Инвесторам как обычно стоит следить за развитием событий. Арктика может и холодная, но борьба за ее богатства разгорается», — заключает Forbes.

Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail