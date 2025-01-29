Генпрокуратура подала иск к компаниям группы «Домодедово»

По данным «Коммерсантъ», вопрос о передаче «Домодедово» государству уже поднимался в 2011 году после произошедшего в аэропорту теракта. Тогда было возбуждено уголовное дело о нарушении транспортной безопасности в отношении Дмитрия Каменщика. Однако в Генпрокуратуре посчитали, что уголовное преследование Каменщика незаконно, и после некоторых решений тогдашнего руководства ГП оно было прекращено.