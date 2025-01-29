Генпрокуратура подала иск к компаниям группы «Домодедово»

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы суда.
Среди ответчиков названы ООО «Домодедово пэссенджер терминал», ООО «Домодедово эрфилд», ООО «Домодедово коммершл сервисиз», «Аламо (трасти) си вай лимитед», «Фонд Атлант Фаундейшн»
Также Генпрокуратурой подано заявление об обеспечительных мерах.
По данным «Коммерсантъ», вопрос о передаче «Домодедово» государству уже поднимался в 2011 году после произошедшего в аэропорту теракта. Тогда было возбуждено уголовное дело о нарушении транспортной безопасности в отношении Дмитрия Каменщика. Однако в Генпрокуратуре посчитали, что уголовное преследование Каменщика незаконно, и после некоторых решений тогдашнего руководства ГП оно было прекращено.