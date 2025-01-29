ФРС США оставила ставку без изменений — на уровне 4,25−4,5% годовых

«Последние показатели свидетельствуют о том, что экономическая активность продолжает расти уверенными темпами. Уровень безработицы стабилизировался на низком уровне в последние месяцы, а условия на рынке труда остаются стабильными. Инфляция остается несколько повышенной», — говорится в сообщении ФРС.
В поддержку своих целей ФРС сохранила целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 4,25% — 4,5% годовых.
На следующих заседаниях ФРС будет тщательно оценивать поступающие данные, меняющиеся перспективы и баланс рисков. Комитет продолжит сокращать свои запасы казначейских ценных бумаг, а также долговых обязательств агентств и ипотечных ценных бумаг агентств.
Регулятор сохраняет цель по инфляции в США на уровне 2% годовых. в 2 процента.
Первое заседание в 2025 году стало и первым сохранением ставки на прежнем уровне. До этого три заседания подряд ее снижали. В сентябре — на 0,5%, в ноябре и декабре шаг снижения составлял 0,25%.