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ФАС оценит стоимость ряда продовольственных товаров

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. ФАС проанализирует обоснованность оптово-отпускных цен на ряд продовольственных товаров. Служба направила запросы производителям майонеза, подсолнечного масла, маргарина и пищевой соли, сообщили в пресс-службе ведомства.

Источник: Freepik

«Организации должны предоставить информацию об объемах производства и реализации продукции, а также данные о себестоимости, оптово-отпускных ценах и рентабельности продаж. ФАС России направила 24 запроса в адрес производителей майонеза, 10 — масла подсолнечного, 21 — маргарина, 7 — соли пищевой», — отметили в службе.

ФАС напоминает, что компании, занимающие доминирующее положение на рынке, обязаны соблюдать запреты, установленные законом о защите конкуренции, в том числе на установление монопольно высоких цен. В случае выявления нарушений служба может применить меры антимонопольного реагирования.