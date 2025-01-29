ФАС оценит стоимость ряда продовольственных товаров

«Организации должны предоставить информацию об объемах производства и реализации продукции, а также данные о себестоимости, оптово-отпускных ценах и рентабельности продаж. ФАС России направила 24 запроса в адрес производителей майонеза, 10 — масла подсолнечного, 21 — маргарина, 7 — соли пищевой», — отметили в службе.