ФАС: «Почта России» прекратила навязывать оформление отправлений дорогим классом

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. «Почта России» перестала навязывать гражданам оформление отправлений дорогим классом, исполнив предупреждение московского УФАС, говорится в сообщении ФАС РФ.
Управление ФАС рассмотрело жалобы граждан, которые столкнулись с проблемой, и вынесло «Почте» предупреждение. «Почта России» отчиталась об исполнении предупреждения и внесло соответствующие изменения в локальные нормативные акты, которые были доведены до сведения ответственных сотрудников почтовых отделений", — отметили в антимонопольной службе.
ФАС подчеркнула, что недопустимо отказывать в приеме писем отправителей любых видов и навязывать отправку посылок первым (дорогим) классом. «Почта» же навязывала самостоятельное оформление корреспонденции через сайт или мобильное приложение, а операторы отказывали в отправке простых отправлений «через окно», принимая их только по дорогому тарифу.
«В случае столкновения с новыми фактами неправомерного отказа в оформлении корреспонденции или навязывания услуг в отделениях почтовой связи граждане могут обратиться в антимонопольный орган в целях оценки системности данных действий», — заверили в службе.