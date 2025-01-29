ФАС: «Почта России» прекратила навязывать оформление отправлений дорогим классом

ФАС подчеркнула, что недопустимо отказывать в приеме писем отправителей любых видов и навязывать отправку посылок первым (дорогим) классом. «Почта» же навязывала самостоятельное оформление корреспонденции через сайт или мобильное приложение, а операторы отказывали в отправке простых отправлений «через окно», принимая их только по дорогому тарифу.