ЕС признал отставание от США и Китая в технологиях

Евросоюз отстает от США в области передовых технологий, а Китай уже догнал Америку во многих секторах, при этом выигрывая гонку за лидерство в отдельных новых сферах роста. Основной причиной такой ситуации, как указано в документе, является «отсутствие инноваций» и тот факт, что «Европа не может воплотить свои идеи в новые, востребованные на рынке технологии».