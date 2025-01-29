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ЕС признал отставание от США и Китая в технологиях

Европейский союз сталкивается с серьезным риском отставания в области оборонных инноваций и создания современных систем вооружения. Такой вывод содержится в стратегии Европейской комиссии (ЕК) по вопросам конкурентоспособности, представленной председателем ЕК Урсулой фон дер Ляйен во время сегодняшней пресс-конференции, сообщает ТАСС.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters

«Инвестиции в оборону значительно ниже, чем в США. В результате ЕС сильно зависит от поставщиков из стран, не входящих в ЕС. Существует значительный риск того, что ЕС отстанет в оборонных инновациях и разработке новых передовых систем вооружения с отрицательными побочными эффектами для технологий двойного назначения», — отмечено в документе.

Евросоюз отстает от США в области передовых технологий, а Китай уже догнал Америку во многих секторах, при этом выигрывая гонку за лидерство в отдельных новых сферах роста. Основной причиной такой ситуации, как указано в документе, является «отсутствие инноваций» и тот факт, что «Европа не может воплотить свои идеи в новые, востребованные на рынке технологии».

Также подчеркивается, что «внутренние ограничения мешают европейским компаниям», стесненным высоким уровнем цен на энергоносители и высоким бременем регулирования.

«Они также сталкиваются со все более неравными глобальными условиями игры, характеризующимися масштабным использованием промышленных субсидий за рубежом. Европа также все больше зависит от стратегических ресурсов и высококонцентрированных цепочек поставок», — пояснила глава Еврокомиссии.

В документе подчеркивается, что Евросоюз должен решить проблему высоких цен на энергоносители в регионе, которые значительно превышают уровень в других частях мира. Экономическая стратегия ЕС, как указывается в документе, должна учитывать, что поставлено на карту не только экономическое развитие, но и будущее модели самого сообщества.

«Чтобы защитить будущее ЕС как экономического центра, инвестиционного направления и производственного центра, срочно необходим решительный европейский ответ. Для Европы на карту поставлен не только экономический рост, но и будущее ее модели. Если Европа не увеличит свою производительность, она рискует застрять на пути низкого роста с меньшим доходом для работающих, меньшим благосостоянием для обездоленных и меньшими возможностями для всех», — уточнила фон дел Ляйен.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».