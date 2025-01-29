Эксперт объяснила, как законно заработать школьнику в 2025 году

«С 14 до 15 лет школьник может сам устроиться на работу, если он успел к этому времени окончить девять классов, учится в техникуме или колледже. Если школьник продолжает учебу в школе в 9-м или 10-м классе, то работа не должна мешать учебе. Для заключения договора будет необходимо согласие родителей. Законом установлено время, когда школьник может трудиться: например, подросток 14−15 лет может работать до 4 часов в день во время каникул и до 2,5 часа — после учебы», — отметила Анисимова.