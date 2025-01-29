Эксперт объяснила, как законно заработать школьнику в 2025 году

«Прежде всего, родители должны удостовериться в надежности организации, предлагающей вакансию, оценить условия, размер оплаты труда и возможности ребенка, например, его состояние здоровья и наличие свободного времени. Далее родители либо сам ребенок заключают договор с организацией в соответствии с трудовым законодательством», — уточнила эксперт.
Анисимова обратила внимание, что школьнику, который твердо решил зарабатывать, необходимо определиться со сферой профессиональных интересов. Это может быть спокойный созидательный труд или активная работа, связанная с творчеством или общением. Лучше, если ученик не будет действовать тайно — трудоустройство без ведома и согласия родителей может обернуться неприятностями как для ребенка, так и для его законных представителей. В частности, речь идет о штрафах и невыплате заработка.
Ограничения, связанные с возрастом и другими особенностями, указаны в Трудовом кодексе РФ. Детей до 14 лет разрешено привлекать только к легкому труду, например, съемках в кино, рекламе, участии в концертах и постановках. Подписать договор от имени ребенка законный представитель сможет после того, как органы опеки дадут свое разрешение, сообщила экономист.
«С 14 до 15 лет школьник может сам устроиться на работу, если он успел к этому времени окончить девять классов, учится в техникуме или колледже. Если школьник продолжает учебу в школе в 9-м или 10-м классе, то работа не должна мешать учебе. Для заключения договора будет необходимо согласие родителей. Законом установлено время, когда школьник может трудиться: например, подросток 14−15 лет может работать до 4 часов в день во время каникул и до 2,5 часа — после учебы», — отметила Анисимова.
Школьникам старше 16 лет согласие родителей на трудоустройство не нужно.
«Популярность среди школьников приобретает раннее предпринимательство. Уже с 14 лет школьник может начать заниматься предпринимательской деятельностью. Для этого ребенок должен зарегистрироваться в налоговом органе как индивидуальный предприниматель или самозанятый, обязательно предоставив для этого нотариально заверенное согласие родителей или опекунов», — подытожила эксперт.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».