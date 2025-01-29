ЕК: ЕС более 20 лет отстает от крупных экономик

БРЮССЕЛЬ, 29 января. /ТАСС/. Евросоюз более 20 лет не успевает за другими крупными экономиками из-за постоянного разрыва в росте производительности. Об этом говорится в стратегии Еврокомиссии (ЕК) по конкурентоспособности, которую представила на пресс-конференции глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
«ЕС должен срочно устранить давние барьеры и структурные недостатки, которые его сдерживают. Более двух десятилетий Европа не успевает за другими крупными экономиками из-за постоянного разрыва в росте производительности», — отмечается в документе.