ЕК: ЕС более 20 лет отстает от крупных экономик

БРЮССЕЛЬ, 29 января. /ТАСС/. Евросоюз более 20 лет не успевает за другими крупными экономиками из-за постоянного разрыва в росте производительности. Об этом говорится в стратегии Еврокомиссии (ЕК) по конкурентоспособности, которую представила на пресс-конференции глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.