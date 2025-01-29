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Дефицит инвестиционных средств в ЕС достиг почти трлн евро

Европейский союз столкнулся с дефицитом инвестиций, который составляет почти 1 трлн евро, а также зашел в тупик в реализации плана по выравниванию налоговых режимов. Об этом заявила в беседе с Bloomberg еврокомиссар по финансовым услугам и инвестициям Мария Луиза Альбукерке.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

По ее словам, ЕС мог бы рассмотреть идею формирования «коалиции желающих» создать единый рынок капиталов и не ждать, пока на это дадут согласие все 27 стран — членов. Такое объединение, отметила еврокомиссар, могло бы работать в таких областях, как развитие рынка розничных инвестиций в Европе или выравнивание налоговых режимов для трансграничных капиталовложений.

Альбукерке отметила, что подобное взаимодействие поспособствует выходу ЕС из тупика в реализации десятилетнего налогового плана, а также поможет профинансировать дефицит инвестиций в почти 1 млрд евро.

«В настоящее время на наших банковских счетах находится около €11 трлн. Даже если небольшую часть этой суммы использовать на рынках капитала, а именно в акционерном капитале, это имело бы огромное значение для способности наших корпораций получать необходимый им капитал», — пояснила она.

Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail.