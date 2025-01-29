Дефицит инвестиционных средств в ЕС достиг почти трлн евро

По ее словам, ЕС мог бы рассмотреть идею формирования «коалиции желающих» создать единый рынок капиталов и не ждать, пока на это дадут согласие все 27 стран — членов. Такое объединение, отметила еврокомиссар, могло бы работать в таких областях, как развитие рынка розничных инвестиций в Европе или выравнивание налоговых режимов для трансграничных капиталовложений.