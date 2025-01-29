«Чек индекс»: интерес россиян к игровым консолям в 2024 году вырос на 32%

В «Марвел дистрибуции» также пояснили, что остановить и изъять коробку с консолью на границе Эстонии (член ЕС) и России возможно, но поставку из ОАЭ — нет, а консоли, начиная с восьмого поколения (как Xbox One и PlayStation 4), перестали иметь привязку к региону, и, купив консоль хоть в Парагвае, можно активировать ее в РФ, и она будет работать.