«Чек индекс»: интерес россиян к игровым консолям в 2024 году вырос на 32%

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Россияне в 2024 году на 32% чаще покупали игровые консоли, чем в 2023 году, в топе — PlayStation, Xbox и Nintendo Switch, подсчитали для ТАСС в аналитическом сервисе «Чек индекс» компании «Платформа ОФД» (крупнейший оператор фискальных данных в России).
Аналитики объясняют повышение интереса к консолям общим ростом потребления и инфляционными ожиданиями покупателей. У россиян также решился «вопрос с ограничительными факторами в части доступа к играм топ-брендов», предполагают в «Чек индексе», напоминая, что еще в 2023 году в части продаж консолей прослеживался эффект низкой базы.
Медианная цена игровой консоли в России в 2024 году составила 25 993 рубля — это на 14% больше, чем в 2023 году. Топ возглавили серия PlayStation от Sony, Xbox от Microsoft, а также Nintendo Switch. Как Sony, так и Microsoft с Nintendo уже несколько лет как прекратили реализацию своих товаров в России.
В целом, по данным платежного сервиса «ЮKassa» (сервис для приема платежей финтех-компании «ЮMoney»), оборот российского игрового сегмента увеличился на 20% по сравнению с 2023 годом.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что PlayStation и Xbox могут войти в новые санкции против России, но российские дистрибьюторы не увидели в этом угрозы.
Возможный запрет на поставки консолей из ЕС
PlayStation и Xbox, по словам Каллас, переданных газетой Financial Times, могут попасть в 16-й пакет санкций в отношении России. Глава дипломатии ЕС утверждала, что с помощью игровых консолей, «по-видимому», в России управляют беспилотниками.
В одном из крупнейших дистрибьюторов РФ «Марвел дистрибуция» после этого сообщили ТАСС, что этот запрет никак не скажется на потребителях: значительный поток продаж консолей идет через Казахстан, ОАЭ и Китай, а меры ЕС — это популизм. Источник ТАСС на рынке говорил, что вывоз консолей с территории Евросоюза будет усложнен, но их поставки в РФ «как продолжались, так и будут продолжены».
В «Марвел дистрибуции» также пояснили, что остановить и изъять коробку с консолью на границе Эстонии (член ЕС) и России возможно, но поставку из ОАЭ — нет, а консоли, начиная с восьмого поколения (как Xbox One и PlayStation 4), перестали иметь привязку к региону, и, купив консоль хоть в Парагвае, можно активировать ее в РФ, и она будет работать.