Bloomberg узнал о возможном отключении от SWIFT 15 российских банков

Помимо прочего ЕС предлагает ввести поэтапный запрет на импорт российского алюминия и ограничительные меры против более чем 70 судов, которые считает частью «теневого флота». Как отмечают собеседники агентства, финальный пакет санкций может быть скорректирован, так как требует одобрения всех членов Евросоюза.