Bloomberg: Microsoft и OpenAI подозревают DeepSeek в краже данных

По словам его источников, служба безопасности Microsoft осенью зафиксировала, как лица, предположительно связанные с DeepSeek, получили доступ к большому объему данных, используя открытый программный интерфейс (API) OpenAI. Компании могут покупать доступ к этому интерфейсу для интеграции элементов разработок OpenAI в свои продукты. Microsoft уведомила разработчика искусственного интеллекта об этих действиях, которые расценила как несанкционированные. Предполагается, что целью группы лиц могло быть снятие ограничений на доступный при API-подключении объем данных.