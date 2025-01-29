Bloomberg: Microsoft и OpenAI подозревают DeepSeek в краже данных

НЬЮ-ЙОРК, 29 января. /ТАСС/. Корпорация Microsoft и компания OpenAI не исключают вероятность несанкционированного получения китайской компанией DeepSeek технологий искусственного интеллекта OpenAI. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
По словам его источников, служба безопасности Microsoft осенью зафиксировала, как лица, предположительно связанные с DeepSeek, получили доступ к большому объему данных, используя открытый программный интерфейс (API) OpenAI. Компании могут покупать доступ к этому интерфейсу для интеграции элементов разработок OpenAI в свои продукты. Microsoft уведомила разработчика искусственного интеллекта об этих действиях, которые расценила как несанкционированные. Предполагается, что целью группы лиц могло быть снятие ограничений на доступный при API-подключении объем данных.
Ранее OpenAI сообщила, что располагает доказательствами того, что DeepSeek использовала ее запатентованные модели для обучения своего чат-бота.
Компания из КНР DeepSeek 20 января выпустила новую версию чат-бота R1, которая, как утверждается, превосходит передовую версию ChatGPT американской компании OpenAI. При этом разработчики китайского чат-бота, как указывают эксперты, потратили гораздо меньше средств, чем OpenAI.
Рынки бурно отреагировали на новинку: технологический американский индекс Nasdaq снизился на торгах более чем на 3%, акции компании Nvidia, поставщика дорогих чипов для OpenAI, рухнули на 16,86%. Руководство Военно-морских сил США запретило своим служащим использовать чат-бот от DeepSeek.