Bloomberg: ЕС может закупить 275 тыс. тонн алюминия из РФ

По этой информации, квоты на объем закупок будут определяться властями стран ЕС и исполнительной властью сообщества. Через год после начала действия системы квот планируется ввести полный запрет на ввоз российского алюминия. Агентство напоминает, что призывы к эмбарго на импорт металла звучали со стороны отдельных стран Евросоюза с начала специальной военной операции на Украине, однако до сих пор некоторые государства сообщества выступают против этого, поскольку ряд продуктов сложно заменить поставками из других стран.