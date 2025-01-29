Bloomberg: ЕС может закупить 275 тыс. тонн алюминия из РФ

НЬЮ-ЙОРК, 29 января. /ТАСС/. Страны ЕС смогут закупить 275 тыс. тонн алюминия из РФ в течение года до введения полного запрета на его импорт в новом пакете санкций. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на документ, оказавшийся в его распоряжении.
По этой информации, квоты на объем закупок будут определяться властями стран ЕС и исполнительной властью сообщества. Через год после начала действия системы квот планируется ввести полный запрет на ввоз российского алюминия. Агентство напоминает, что призывы к эмбарго на импорт металла звучали со стороны отдельных стран Евросоюза с начала специальной военной операции на Украине, однако до сих пор некоторые государства сообщества выступают против этого, поскольку ряд продуктов сложно заменить поставками из других стран.
Как пишет агентство со ссылкой на данные UN Comtrade, с января по ноябрь прошлого года ЕС импортировал из РФ около 320 тыс. тонн необработанного алюминия, что составляет 6% от общего объема импорта этого металла.
Ранее европейское издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что Еврокомиссия официально представит проект пакета мер представителям властей стран ЕС в среду. По его данным, новые ограничения не будут предусматривать полного запрета на импорт сжиженного природного газа (СПГ) из РФ и коснутся лишь терминалов по приему топлива, которые не подключены к общей газораспределительной системе ЕС. В результате санкции не затронут большинство импорта российского СПГ, уточняет издание.