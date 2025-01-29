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Банк России повысил официальный курс доллара

Регулятор опубликовал официальный курс валют на 30 января 2025 года.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

Так, курс доллара подняли с 97,9658 рубля до 98,0126 рубля. Курс евро регулятор также поднял — с 101,5957 рубля до 102,4041 рубля.

Кроме того, Банк России понизил официальный курс юаня- до 13,3817 рубля.

Минфин США 12 июля 2024 года ввел санкции против Московской биржи. В результате, биржевые торги долларом и евро приостановили и перенесли на внебиржевой рынок. Официальные курсы европейской и американской валют по будням устанавливает Центробанк, ориентируясь на отчетность банков и информацию внебиржевых торгов.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».