Банк России повысил официальный курс доллара

Так, курс доллара подняли с 97,9658 рубля до 98,0126 рубля. Курс евро регулятор также поднял — с 101,5957 рубля до 102,4041 рубля.
Кроме того, Банк России понизил официальный курс юаня- до 13,3817 рубля.
Минфин США 12 июля 2024 года ввел санкции против Московской биржи. В результате, биржевые торги долларом и евро приостановили и перенесли на внебиржевой рынок. Официальные курсы европейской и американской валют по будням устанавливает Центробанк, ориентируясь на отчетность банков и информацию внебиржевых торгов.
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