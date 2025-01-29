Аналитик спрогнозировал будущее бриллиантов на мировом рынке

По словам эксперта, цены на бриллианты упали из-за снижения спроса и затоваривания.
«Индийские огранщики, которые контролируют до 90% обработки алмазов, нарастили запасы в период роста цен в 2021—2022 годы. Однако в 2023 году из-за насыщения рынка и высоких ставок по займам они начали распродажу этих запасов, что привело к падению стоимости», — пояснил он.
Синтетические бриллианты, отметил аналитик, также подешевели из-за повышения доступности технологий их производства, что привело к пресыщению рынка.
Кирилл Климентьев прогнозирует стабилизацию цен в первой половине 2025 года. Это он связывает с тем, что основные запасы камней огранщики уже распродадут.
«Ограничение добычи крупными игроками, такими как Alrosa и DeBeers, также поддержит рынок. Однако значительного роста цен в ближайшем будущем не ожидается, так как спрос на бриллианты растет умеренными темпами — около 1,5−3% в год», — добавил аналитик.
По его словам, инвестиции в бриллианты остаются рискованными. Несмотря на стабилизацию рынка, конкуренция со стороны синтетических камней и изменение потребительских предпочтений нового поколения снижают привлекательность данного актива.
«Основным драйвером может стать рост спроса на крупные инвестиционные камни, но это будет происходить постепенно. Инвесторам стоит рассмотреть альтернативные варианты в ювелирной и сырьевой сфере, исходя из долгосрочных целей», — заключил эксперт.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».