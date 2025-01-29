Аналитик спрогнозировал будущее бриллиантов на мировом рынке

«Индийские огранщики, которые контролируют до 90% обработки алмазов, нарастили запасы в период роста цен в 2021—2022 годы. Однако в 2023 году из-за насыщения рынка и высоких ставок по займам они начали распродажу этих запасов, что привело к падению стоимости», — пояснил он.