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Alibaba Cloud представила собственную модель ИИ

ПЕКИН, 29 января. /ТАСС/. Китайская технологическая компания Alibaba Cloud, также известная как Aliyun, представила новую модель искусственного интеллекта (ИИ) Qwen2.5-Max, она, как утверждается, превосходит систему DeepSeek. Об этом заявил разработчик в своем канале в соцсети WeСhat.

Источник: AP 2024

Команда Alibaba Cloud сравнила с помощью 11 тестов Qwen2.5-Max с системами DeepSeek-V3 и Llama-3.1−405B от Meta AI (корпорация Meta признана в РФ экстремистской). В каждом тесте модель от Alibaba Cloud превзошла конкурентов.

«Новая модель демонстрирует чрезвычайно мощные комплексные характеристики», — говорится в заявлении Alibaba Cloud.

Китайская компания DeepSeek 20 января выпустила новую версию чат-бота, которая, как утверждается, превосходит передовую версию ChatGPT американской компании OpenAI. При этом разработчики китайского чат-бота, указывают эксперты, потратили гораздо меньше средств по сравнению с OpenAI.