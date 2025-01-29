Alibaba Cloud представила собственную модель ИИ

Команда Alibaba Cloud сравнила с помощью 11 тестов Qwen2.5-Max с системами DeepSeek-V3 и Llama-3.1−405B от Meta AI (корпорация Meta признана в РФ экстремистской). В каждом тесте модель от Alibaba Cloud превзошла конкурентов.
«Новая модель демонстрирует чрезвычайно мощные комплексные характеристики», — говорится в заявлении Alibaba Cloud.
Китайская компания DeepSeek 20 января выпустила новую версию чат-бота, которая, как утверждается, превосходит передовую версию ChatGPT американской компании OpenAI. При этом разработчики китайского чат-бота, указывают эксперты, потратили гораздо меньше средств по сравнению с OpenAI.