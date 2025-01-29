Alibaba Cloud представила собственную модель ИИ

ПЕКИН, 29 января. /ТАСС/. Китайская технологическая компания Alibaba Cloud, также известная как Aliyun, представила новую модель искусственного интеллекта (ИИ) Qwen2.5-Max, она, как утверждается, превосходит систему DeepSeek. Об этом заявил разработчик в своем канале в соцсети WeСhat.