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Злочевский: РФ в январе снизила экспорт зерна в два раза

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Экспорт зерна из России в январе 2025 года снизился в два раза по сравнению с январем прошлого года. Об этом заявил президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский на пресс-конференции в ТАСС. По его словам, это связано с подросшей внутренней ценой при достаточно низких мировых ценах.

Источник: AP 2024

«У нас январский экспорт упал в два раза к прошлом году», — сказал Злочевский.

Он отметил, что экспорт в январе всегда снижался по сравнению с другими месяцами, в том числе из-за погодных условий и каникул, однако не так сильно.

«Вопрос — почему. Потому что подросшая внутренняя цена на фоне достаточно низких мировых цен сожрала маржу экспортеров, и экспортеры достаточно резко снизили активность. Если раньше экспортеры в случае такой несостыковки между ценами на зерно между внутренним и внешним рынком просто снижали закупочную активность, и это понижало внутренние цены, но это было в условиях высоких запасов. А сейчас запасов немного, и цены не снижаются», — пояснил Злочевский.