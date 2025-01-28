Злочевский: РФ в январе снизила экспорт зерна в два раза

«Вопрос — почему. Потому что подросшая внутренняя цена на фоне достаточно низких мировых цен сожрала маржу экспортеров, и экспортеры достаточно резко снизили активность. Если раньше экспортеры в случае такой несостыковки между ценами на зерно между внутренним и внешним рынком просто снижали закупочную активность, и это понижало внутренние цены, но это было в условиях высоких запасов. А сейчас запасов немного, и цены не снижаются», — пояснил Злочевский.