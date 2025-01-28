Злочевский не исключил снижение урожая зерна в РФ в 2025 году

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Урожай зерна в России в 2025 году может снизиться относительно 2024 года ввиду ряда рисков, при благоприятном стечении обстоятельств останется на уровне прошлого года. Такое мнение высказал президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский на пресс-конференции в ТАСС.
«Можно утверждать однозначно, что урожай будет ниже, чем полученный в 2024 году, потому что какой-то из рисков так или иначе сработает. Если никакие риски вообще не сработают, он будет просто таким же — на уровне 125 млн тонн», — сказал он.
Среди рисков эксперт назвал падение технологичности, снижение запасов семян и погодные условия.
Согласно данным Росстата, сбор зерновых и зернобобовых культур в России в чистом весе в 2024 году, по предварительным данным, составил 124,96 млн тонн, в том числе пшеницы — 82,4 млн тонн. В материалах ведомства отмечается, что этот показатель ниже прошлогоднего, когда было собрано 144,96 млн тонн.