Юрист рассказал, когда опасно переводить деньги с карты на карту

Как отметил эксперт, отметил, ЦБ также пристально следит за тем, чтобы личные карты не использовались для ведения предпринимательской деятельности, вплоть до блокировки.
По словам Хаминского, перечислять деньги третьим лицам может быть опасно еще и потому, что можно получить обвинение в финансировании экстремизма.
«Обычным гражданам нужно иметь ввиду, что подозрение у банков, том числе у ЦБ, вплоть до блокировки, могут вызвать, в частности, консолидация больших сумм, полученных переводами от разных лиц, обналичивание этих денег, большое количество переводов между физическими лицами, транзитные операции по счету (зачисление и моментальный вывод поступивших средств), использование карт в предпринимательских целях», — уточнил юрист.
Хаминский подчеркнул, что в последние несколько лет стал массово практиковаться прием на личные карты денежных переводов за проданные товары и оказанные услуги. Юрист напомнил покупателям и клиентам, что физическим лицам можно переводить деньги на их личные счета только в том случае, если переводы не связаны с получением выгоды.
«Законодательство РФ не содержит в себе положений, напрямую запрещающих использование предпринимателем личного счета или карты для расчетов при ведении предпринимательской деятельности. Для покупателя самый главный риск в таких платежах состоит в том, что он никогда не знает, кому именно он платит. При этом перечисление денежных средств третьим лицам, может обернуться обвинением в финансировании экстремистских организаций», — подытожил Хаминский.
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