Юрист рассказал, когда опасно переводить деньги с карты на карту

«Законодательство РФ не содержит в себе положений, напрямую запрещающих использование предпринимателем личного счета или карты для расчетов при ведении предпринимательской деятельности. Для покупателя самый главный риск в таких платежах состоит в том, что он никогда не знает, кому именно он платит. При этом перечисление денежных средств третьим лицам, может обернуться обвинением в финансировании экстремистских организаций», — подытожил Хаминский.