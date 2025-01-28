Юрист рассказал, что грозит за продажу собственной банковской карты

По мнению юриста, текущая ситуация требует усиления законодательных мер и в России. «Законодатель может пойти как по пути введения прямого запрета на продажу банковских карт, аналогично нормам о запрете передачи персональных данных (ст. 7 ФЗ “О персональных данных”), так и по пути расширения ответственности банков за мониторинг подозрительных операций, включая блокировку карт при попытках несанкционированного использования, как это практикуется в Китае», — заключает Антон Палюлин.