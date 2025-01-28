Юрист рассказал, что грозит за продажу собственной банковской карты

Эксперт напоминает, что договор обязывает клиента кредитной организации сохранять конфиденциальность такой информации, как пин-код, пароли, CVV. Передача этих данных позволяет банку заблокировать карту и отказать в обслуживании.
«Более того, если карта используется мошенниками для оформления кредитов, отмывания денег или создания финансовых пирамид, владелец может быть привлечен к уголовной ответственности по статьям 159 (мошенничество), 174.1 (легализация доходов) или 172.2 УК РФ (организация финансовой пирамиды)», — предупреждает юрист.
При этом, особую опасность для правонарушителей представляет статья 272.1 УК РФ, введенная в 2024 году, которая устанавливает ответственность за незаконную передачу компьютерной информации, содержащей персональные данные.
Как поясняет Антон Палюлин, поскольку банковская карта связана с персональными данными владельца, ее покупка с передачей конфиденциальных сведений может квалифицироваться как преступление, особенно если это приводит к крупному ущербу или совершается группой лиц.
Доказать непричастность к мошенническим схемам сложно, так как владелец карты формально остается стороной договора с банком и несет ответственность за все операции, говорит эксперт.
В ряде стран уже существуют механизмы, направленные на пресечение подобных злоупотреблений. Например, в Китае действуют строгие ограничения на использование банковских карт за рубежом: лимиты на снятие наличных, обязательная отчетность о крупных транзакциях и блокировка карт при подозрительных операциях.
В ЕС усилены меры защиты персональных данных (GDPR), что делает незаконной передачу информации, связанной с банковскими картами, без явного согласия субъекта данных. В США продажа карт может квалифицироваться как соучастие в мошенничестве (fraud) или отмывании денег (money laundering), что влечет уголовное преследование по федеральным законам.
По мнению юриста, текущая ситуация требует усиления законодательных мер и в России. «Законодатель может пойти как по пути введения прямого запрета на продажу банковских карт, аналогично нормам о запрете передачи персональных данных (ст. 7 ФЗ “О персональных данных”), так и по пути расширения ответственности банков за мониторинг подозрительных операций, включая блокировку карт при попытках несанкционированного использования, как это практикуется в Китае», — заключает Антон Палюлин.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».