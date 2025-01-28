WP: Трамп угрожает миру американским экономическим оружием

«Президент Дональд Трамп уже пригрозил введением серьезных экономических “наказаний” как минимум половине дюжины стран, предупредив мировых лидеров, что он применит тарифы и санкции, чтобы заставить другие государства делать то, что он хочет», — говорится в статье.
Как напоминает издание, в течение первой недели на посту президента США Трамп почти каждый день обещал нанести удар по какой-нибудь стране мощным экономическим оружием. Он изменил американскую внешнюю политику для достижения поставленных целей, начиная торговлей и заканчивая миграцией.
Воинственный подход нового главы Белого дома, применяемый к ключевым торговым партнерам (Канада, Мексика), соперникам (Россия) и маленьким экономикам (Дания, Колумбия), отражает его взгляды, что большинство государств регулярно «обворовывают» США. Однако, отмечает WP, выдвижение множества требований, не во всем связанных с торговлей, привело к конфронтации со всем миром, возможное обострение которой навредит и американской экономике, и глобальной.
По словам американского дипломата Джона Кримера, такого агрессивного проявления экономической мощи США мир не видел долгое время, по крайней мере, не с конца Второй мировой войны.
Газета добавляет, что санкции Трампа несут значительные риски. В Минфине США обеспокоены возможностью снижения эффективности ограничений из-за чрезмерного применения этого «экономического оружия», а также создания другими странам финансовых сетей, которые Вашингтон не сможет обнаружить.
Кроме того, подчеркивает издание, угрозы ввести тарифы против союзников США дадут государствам дополнительный стимул для углубления экономических связей с соперниками, такими как Китай, и сделает их менее уязвимыми для «финансового возмездия Трампа».
Эдвард Фишмэн, эксперт по санкциям при администрации Барака Обамы, предупредил, что такие действия ускорят усилия по созданию обходных путей.
«Вы показываете, что уязвимы все, не только соперники, как Россия и Китай, но и союзники, такие как Канада, Мексика и Колумбия. Это сократит потенциал американского экономического оружия и снизит наши усилия по привлечению государств на нашу сторону против Китая», — добавил он.
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