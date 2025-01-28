WP: Трамп угрожает миру американским экономическим оружием

«Вы показываете, что уязвимы все, не только соперники, как Россия и Китай, но и союзники, такие как Канада, Мексика и Колумбия. Это сократит потенциал американского экономического оружия и снизит наши усилия по привлечению государств на нашу сторону против Китая», — добавил он.