Wildberries запустила сайт о бережном отношении к персональным данным

«Мы не собираем лишние сведения, а в ситуациях, где есть возможность обойтись без них, мы делаем все, чтобы вообще не хранить и не обрабатывать их. И мы видим, что такой подход Wildberries и Russ уже становится отраслевым стандартом», — добавил Иванов.