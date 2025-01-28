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Выплавка стали в России, предварительно, снизилась на 6−7%

НОВОСИБИРСК, 28 января. /ТАСС/. Выплавка стали в России, по предварительным данным, снизилась примерно на 6−7% в 2024 году по сравнению с предыдущими годами. Об этом ТАСС сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Михаил Юрин.

Источник: РИА "Новости"

«Предварительные есть показатели. Выплавка стали чуть снизилась по отношению к предыдущим годам. Видим на примерно 6−7% падение», — сказал Юрин ТАСС, добавив, что подсчет абсолютных цифр пока ведется.

В беседе с журналистами Юрин уточнил, что в металлургической промышленности во втором полугодии 2024 года произошло снижение по объему производства. «Это связано напрямую с теми результатами, которые есть в строительном комплексе, то есть стройка начинает потихоньку уменьшать свои темпы. Следом идет как раз и металлургическая отрасль. Соответственно, действительно, мы проводили на площадке Минпромторга под председательством министра Антона Андреевича Алиханова несколько крупных совещаний, где обсуждали текущую ситуацию и возможные меры поддержки. Сейчас на площадке Минпромторга отрабатываются все рекомендации, которые мы вместе с отраслью выработали», — сказал он.