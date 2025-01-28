Выплавка стали в России, предварительно, снизилась на 6−7%

В беседе с журналистами Юрин уточнил, что в металлургической промышленности во втором полугодии 2024 года произошло снижение по объему производства. «Это связано напрямую с теми результатами, которые есть в строительном комплексе, то есть стройка начинает потихоньку уменьшать свои темпы. Следом идет как раз и металлургическая отрасль. Соответственно, действительно, мы проводили на площадке Минпромторга под председательством министра Антона Андреевича Алиханова несколько крупных совещаний, где обсуждали текущую ситуацию и возможные меры поддержки. Сейчас на площадке Минпромторга отрабатываются все рекомендации, которые мы вместе с отраслью выработали», — сказал он.