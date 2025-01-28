В США предсказали рост цен из-за пошлин Трампа

Во вторник Трамп заявил, что пока не планирует вводить новые пошлины на импортируемую сталь, алюминий и медь. Он подчеркнул, что держит у себя в голове то, какими будут меры по металлам, но пока не планирует их вводить. Трамп добавил, что пошлин будет достаточно, чтобы защитить США.