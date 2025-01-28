В России упали продажи одного вида лакомства

Как отметили в компании, продажи плиток шоколада опустились на 7,1% в натуральном выражении по итогам прошлого года относительно 2023 года, при этом прибыль от продаж шоколада оказалась на 8,3% больше год к году.
Также снизились объемы продажи развесных шоколадных конфет на 8,8%, прибыль от продаж немного сократилась по итогам 2024 года относительно 2023 года — на 0,5%.
В первой половине января газета «Ведомости» со ссылкой на данные маркетинговой компании DSM Group написала, что в России объем продаж препаратов для похудения снизился на 8% относительно 2023 года.
Во вторник в компании GS Group сообщили, что по итогам 2024 года в России было продано около 29,9 млн смартфонов на сумму 721 млрд рублей. Это на 3% меньше, чем годом ранее, в натуральном выражении.