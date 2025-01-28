В Казахстане планируют начать добычу сланцевой нефти

АСТАНА, 28 января. /ТАСС/. Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов заявил, что в 2025 году в республике планируют начать добычу сланцевой нефти.
«В этом году ожидается добыча первой казахстанской сланцевой нефти. Это создаст дополнительные стимулы для привлечения инвестиций в нефтегазовую отрасль», — сказал Бектенов на расширенном заседании правительства.
Он отметил, что национальная нефтегазовая компания «Казмунайгаз» начала бурение по четырем проектам в Кызылординской, Атырауской и Актюбинской областях. Суммарно геологические ресурсы данных проектов составляют более 800 млн тонн в нефтяном эквиваленте.
«Стартует добыча газа на месторождениях “Западная Прорва” и “Барханная” с запасами порядка 19 млрд кубометров. В Карагандинской области обнаружено крупное месторождение, содержащее 17 видов редкоземельных металлов. Разрабатывается технико-экономическое обоснование по производству в Карагандинской области графитового концентрата, используемого в производстве батарей для электромобилей», — пояснил премьер.
Он отметил, что продолжается строительство газоперерабатывающих заводов (ГПЗ) на месторождении Кашаган и в Жанаозене. «Ожидаем принятия инвестрешений для старта работ по проектированию второго ГПЗ на Кашагане и ГПЗ на Карачаганаке», — уточнил премьер-министр.