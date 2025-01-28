В Казахстане планируют начать добычу сланцевой нефти

Он отметил, что продолжается строительство газоперерабатывающих заводов (ГПЗ) на месторождении Кашаган и в Жанаозене. «Ожидаем принятия инвестрешений для старта работ по проектированию второго ГПЗ на Кашагане и ГПЗ на Карачаганаке», — уточнил премьер-министр.