В ГД назвали сумму пенсионных накоплений, которую можно забрать в 2025 году

Гаврилов объяснил, что для этого необходимо подать заявление в Пенсионный фонд или через портал Госуслуг. Если накопления превышают 412 тысяч рублей, пенсионеру будут назначены ежемесячные выплаты. Их размер рассчитывается индивидуально в зависимости от суммы накоплений и установленного периода выплат.