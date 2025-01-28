У экс-менеджера «Газпрома» конфискуют заводы в России

А в 2015 году он же через «Корпоративный центр» стал собственником вначале 79%, а затем 100% акций ОАО «Подземнефтегаз», которое занимается транспортировкой нефти и газа, а после — владельцем ООО «Салаватский катализаторный завод». Последнее является одним из крупнейших в России производителей катализаторов и адсорбентов на основе диоксида кремния. Оно, в частности, производит индикаторный силикагель, который применяется для контроля влажности не только, например, в обувных коробках, но и при хранении оптических приборов, используемых в войсках.