ТПП предложила скорректировать законопроект о проведении конкурсов или аукционов

«Однако ТПП РФ считает не вполне правильным предлагаемое проектом наделение организатора торгов полномочиями по принятию решений о допуске или отказе в допуске заявителей к участию в торгах, определению победителя, подписанию соответствующих протоколов. Такие решения сейчас принимаются специально создаваемыми комиссиями, и их решения носят коллегиальный характер, что исключает возможность возникновения коррупциогенных рисков. Эту сложившуюся практику необходимо закрепить в проекте закона», — указал Катырин.