ТПП предложила скорректировать законопроект о проведении конкурсов или аукционов

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Торгово-промышленная палата (ТПП) РФ предложила комитету Госдумы по защите конкуренции скорректировать законопроект о порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, безвозмездного пользования и других договоров. Об этом сообщил ТАСС глава палаты Сергей Катырин.
Предложенные корректировки относятся к проекту внесения изменений в федеральный закон «О защите конкуренции» и отдельные законодательные акты РФ. В настоящее время документ находится на предварительном рассмотрении. В нем предлагается новая статья, в которой закрепляются основные положения о едином порядке проведения торгов.
«По своей сути законопроект представляет и унифицированную модель части одного из приказов ФАС России, которым утвержден действующий сегодня порядок проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом и других договоров», — отметил Катырин.
По его словам, бизнес уже привык работать по установленным правилам и какого-либо концептуального отторжения нормы законопроекта у предпринимателей не вызывают.
«Однако ТПП РФ считает не вполне правильным предлагаемое проектом наделение организатора торгов полномочиями по принятию решений о допуске или отказе в допуске заявителей к участию в торгах, определению победителя, подписанию соответствующих протоколов. Такие решения сейчас принимаются специально создаваемыми комиссиями, и их решения носят коллегиальный характер, что исключает возможность возникновения коррупциогенных рисков. Эту сложившуюся практику необходимо закрепить в проекте закона», — указал Катырин.
Он также подчеркнул, что в законопроекте отсутствует и положение о возможности внесения сведений о недобросовестных участниках торгов в соответствующий реестр, дополнение документа ко второму чтению такой нормой позволит исключить возможность участия таких лиц в торгах в дальнейшем.