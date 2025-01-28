Терминал в Бельгии продолжит принимать СПГ из России, пишут СМИ

В бельгийском порту Зебрюгге на Северном море действует один из крупнейших в ЕС терминал СПГ компании Fluxys. Еще в 2015 году компания заключила контракт на хранение и перегрузку российского топлива с «Ямал СПГ». Контракт начал реализовываться в 2019 году, он рассчитан на период до 2039 года и оценивается в 1 миллиард евро. Он приносил компании порядка 50 миллионов евро дохода в год. По информации бельгийских СМИ, отказ от исполнения контракта может обойтись Fluxys в 750 миллионов евро.